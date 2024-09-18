Морським коридором перевезли 70 мільйонів тонн вантажів – Зеленський

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За понад рік роботи нашого експортного морського коридору було транспортовано вже 70 млн тонн вантажів.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

З українських портів за час роботи морського коридору вийшли більш ніж 2500 суден.

"Попри війну і російський терор, Україна продовжує бути донором глобальної продовольчої безпеки для десятків країн світу. І ми нарощуємо наші спроможності. Порти Азії, Африки, Європи та Америки приймають наші, українські вантажі. Країни від Єгипту до Індонезії, від Тунісу і Лівії до Індії, від Алжиру до Китаю отримали наше, українське зерно", - зазначив Зеленський.

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Він додав, що завдяки гуманітарній ініціативі "Зерно з України" в Ефіопії, Сомалі, Ємені та Судані щонайменше сотні тисяч сімей та мільйони людей отримали необхідне продовольство.

Президент подякував усім, хто працює заради нашого експортного потенціалу.

Нагадаємо:

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Росія понад 50 разів атакувала портову інфраструктуру України за час повномасштабної війни, знищивши та пошкодивши понад 280 об’єктів.

За 11 місяців роботи українського морського коридору, через порти Великої Одеси вдалось вивезти понад 60 млн тонн товарів.