Через український морський коридор вдалось експортувати 60 мільйонів тонн вантажу

За 11 місяців роботи українського морського коридору, через порти Великої Одеси вдалось вивезти понад 60 млн тонн товарів.

Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.

Загалом за 11 місяців роботи морського коридору через порти Великої Одеси вдалось експортувати понад 60 млн тонн вантажу.

Як зазначають у повідомленні, з них – 40,6 млн тонн зернові вантажі які експортують до 46 країн світу.

Реклама:

Нагадаємо:

Порівняно з минулим роком Україна збільшила обсяги експорту зерна і зараз щомісяця в середньому експортується 7 млн тонн.

У січні Україна вийшла на довоєнні обсяги експорту морем завдяки функціонуванню українського морського коридору.

Реклама:

10 серпня 2023 року Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів.

Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи" 17 липня 2023 року.

Економічна правда