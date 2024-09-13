РФ пошкодила 280 об’єктів портової інфраструктури та 17 цивільних суден з початку великої війни

12 вересня РФ завдала удару у Чорному морі по цивільному вантажному судну

Росія понад 50 разів атакувала портову інфраструктуру України за час повномасштабної війни, знищивши та пошкодивши понад 280 об’єктів.

Про це повідомив заступник міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, передає Укрінформ.

"На жаль, практика атаки на портову інфраструктуру та цивільні судна з боку країни-агресора є системною. За час повномасштабної війни вже відбулось понад 50 таких атак із використанням ракет та дронів, знищено та пошкоджено понад 280 об’єктів інфраструктури та 17 цивільних суден", - йдеться в повідомленні.

Загалом, починаючи з 24 лютого 2022 року, росіяни знищили понад 100 тис. т зернових вантажів.

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Попри все Україна залишається одним з найбільших світових експортерів агропродукції і гарантом продовольчої безпеки у світі.

Рік тому Україна запустила в роботу морський коридор. За цей час портами було оброблено 2 523 суден і перевантажено понад 68 млн т вантажів. З них 46 млн т агропродукції пішли на експорт до понад 46 країн світу.

Нагадаємо:

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Росія у четвер 12 вересня завдала удару у Чорному морі по цивільному вантажному судну, що перевозило пшеницю для Єгипту.