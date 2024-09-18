SpaceX загрожує штраф понад пів мільйона через порушення правил запуску ракет

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SpaceX звинувачують у порушеннях правил безпеки під час запусків ракет у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба Федерального управління авіації США (FAA).

FAA звинувачує компанію SpaceX у трьох порушеннях правил безпеки під час запусків у 2023 році, за що їй загрожують штрафи на загальну суму 633 тис дол.

CEO компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія має намір подати позов проти FAA за "надмірний регуляторний тиск".

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Повідомляється, що порушення стосуються двох окремих запусків SpaceX. Перше сталося 18 червня 2023 року під час місії PSN Satria, яка стартувала з бази ВПС на мисі Канаверал. Друге порушення пов’язане з підготовкою до запуску EchoStar XXIV/Jupiter, який відбувся 28 липня 2023 року.

У обох випадках SpaceX подавала запити на зміну своїх планів: для місії у червні — на зміну плану комунікацій, а для липневої місії — на використання нової системи зберігання ракетного палива. Проте FAA не затвердила жодну з цих змін, але SpaceX все одно провела запуски за своїми зміненими планами.

За порушення під час запуску у червні компанія може отримати два штрафи: 175 тис дол за перше, а за липневе порушення — 293 тис дол. SpaceX має 30 днів, щоб офіційно відповісти на ці звинувачення.

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Нагадаємо:

SpaceX запустить свої перші космічні кораблі без екіпажу на Марс через два роки, коли відкриється наступне вікно перельоту між Землею і Марсом.

Компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт на 843 млн дол на будівництво корабля, що виведе Міжнародну космічну станцію (МКС) з орбіти Землі у 2030 році.