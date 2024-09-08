SpaceX запустить перші космічні кораблі на Марс через два роки - Маск

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SpaceX запустить свої перші космічні кораблі без екіпажу на Марс через два роки, коли відкриється наступне вікно перельоту між Землею і Марсом.

Про це повідомив гендиректор компанії Ілон Маск у соцмережі X.

The first Starships to Mars will launch in 2 years when the next Earth-Mars transfer window opens.



These will be uncrewed to test the reliability of landing intact on Mars. If those landings go well, then the first crewed flights to Mars will be in 4 years.



Flight rate will… https://t.co/ZuiM00dpe9 — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2024

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Мільярдер зазначив, що тестові польоти пройдуть без екіпажу через два роки і у разі успіху, вже через 4 роки такі польоти стануть можливі з екіпажем.

"Звідти частота польотів буде зростати в геометричній прогресії, з метою побудови самодостатнього міста приблизно через 20 років", - сказав мільярдер.

Ілон Маск розраховує, що Starship допоможе йому досягти своєї мети - створити великий багатоцільовий космічний корабель наступного покоління, здатний відправляти людей і вантажі на Місяць наприкінці цього десятиліття, а в перспективі - долетіти до Марса, передає Reuters.

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Економічна правда