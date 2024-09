SpaceX запустить перші космічні кораблі на Марс через два роки - Маск

SpaceX запустить свої перші космічні кораблі без екіпажу на Марс через два роки, коли відкриється наступне вікно перельоту між Землею і Марсом.

Про це повідомив гендиректор компанії Ілон Маск у соцмережі X.

The first Starships to Mars will launch in 2 years when the next Earth-Mars transfer window opens.



These will be uncrewed to test the reliability of landing intact on Mars. If those landings go well, then the first crewed flights to Mars will be in 4 years.



Flight rate will… https://t.co/ZuiM00dpe9