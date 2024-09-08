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SpaceX запустить перші космічні кораблі на Марс через два роки - Маск

Неділя, 8 вересня 2024, 14:48 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty images

SpaceX запустить свої перші космічні кораблі без екіпажу на Марс через два роки, коли відкриється наступне вікно перельоту між Землею і Марсом.

Про це повідомив гендиректор компанії Ілон Маск у соцмережі X.

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Мільярдер зазначив, що тестові польоти пройдуть без екіпажу через два роки і у разі успіху, вже через 4 роки такі польоти стануть можливі з екіпажем.

"Звідти частота польотів буде зростати в геометричній прогресії, з метою побудови самодостатнього міста приблизно через 20 років", - сказав мільярдер.

Ілон Маск розраховує, що Starship допоможе йому досягти своєї мети - створити великий багатоцільовий космічний корабель наступного покоління, здатний відправляти людей і вантажі на Місяць наприкінці цього десятиліття, а в перспективі - долетіти до Марса, передає Reuters.

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Економічна правда

космічна галузь Маск SpaceX
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