SpaceX отримала контракт на знищення МКС сумою майже 850 мільйонів доларів
Компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт на 843 млн дол на будівництво корабля, що виведе Міжнародну космічну станцію (МКС) з орбіти Землі у 2030 році.
Про це повідомляє пресслужба NASA.
Американське космічне агентство NASA обрало компанію SpaceX для будівництва корабля, який має вивести з орбіти МКС і забезпечити її безпечне знищення у 2030 р., коли закінчиться термін її служби.
В повідомленні йдеться, що розмір контракту, який виграла компанія Ілона Маска, – 843 млн дол. Однак це лише частина витрат, оскільки перед тим як підійти до останньої стадії деорбітації, потрібно також вилучити зі станції важливе обладнання та екіпаж.
"Вибір американського апарату для виведення з орбіти Міжнародної космічної станції допоможе NASA і його міжнародним партнерам забезпечити безпечний і відповідальний перехід з низької навколоземної орбіти після закінчення терміну роботи станції", – повідомив помічник адміністратора управління космічних операцій штаб-квартири NASA, Кен Бауерсокс.
Зазначається, що апарат буде знищено разом зі станцією внаслідок їхнього входження в атмосферу Землі.
Після будівництва та випробування апарата він перейде у власність NASA. Воно здійснюватиме місію з виведення МКС з орбіти, але участь у ній братимуть усі п'ять агентств, які на разі працюють на МКС.
МКС почала будуватися в 1998 році, нею керують п'ять космічних агентств - США, Європи, Канади, Японії та Росії. Станція перебуває на орбіті близько 400 км над Землею, її вага перевищує 400 тонн.
Нагадаємо:
Ціна компанії Ілона Маска оцінюється у 210 мільярдів доларів і на тлі інтересу інвесторів. Оцінка SpaceX поступається лише оцінці материнської компанії TikTok – Bytedance.
Falcon Heavy компанії SpaceX, одна з найпотужніших діючих ракет у світі, запустила на орбіту новий американський супутник, покликаний допомогти синоптикам стежити за потужними сонячними бурями.