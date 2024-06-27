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SpaceX отримала контракт на знищення МКС сумою майже 850 мільйонів доларів

Четвер, 27 червня 2024, 14:33 - Олексій Артемчук
Міжнародна космічна станція
Міжнародна космічна станція
NASA

Компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт на 843 млн дол на будівництво корабля, що виведе Міжнародну космічну станцію (МКС) з орбіти Землі у 2030 році.

Про це повідомляє пресслужба NASA.

Американське космічне агентство NASA обрало компанію SpaceX для будівництва корабля, який має вивести з орбіти МКС і забезпечити її безпечне знищення у 2030 р., коли закінчиться термін її служби.

В повідомленні йдеться, що розмір контракту, який виграла компанія Ілона Маска, – 843 млн дол. Однак це лише частина витрат, оскільки перед тим як підійти до останньої стадії деорбітації, потрібно також вилучити зі станції важливе обладнання та екіпаж.

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"Вибір американського апарату для виведення з орбіти Міжнародної космічної станції допоможе NASA і його міжнародним партнерам забезпечити безпечний і відповідальний перехід з низької навколоземної орбіти після закінчення терміну роботи станції", – повідомив помічник адміністратора управління космічних операцій штаб-квартири NASA, Кен Бауерсокс. 

Зазначається, що апарат буде знищено разом зі станцією внаслідок їхнього входження в атмосферу Землі. 

Після будівництва та випробування апарата він перейде у власність NASA. Воно здійснюватиме місію з виведення МКС з орбіти, але участь у ній братимуть усі п'ять агентств, які на разі працюють на МКС.

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МКС почала будуватися в 1998 році, нею керують п'ять космічних агентств - США, Європи, Канади, Японії та Росії. Станція перебуває на орбіті близько 400 км над Землею, її вага перевищує 400 тонн.

Нагадаємо:

Ціна компанії Ілона Маска оцінюється у 210 мільярдів доларів і на тлі інтересу інвесторів. Оцінка SpaceX поступається лише оцінці материнської компанії TikTok – Bytedance.

Falcon Heavy компанії SpaceX, одна з найпотужніших діючих ракет у світі, запустила на орбіту новий американський супутник, покликаний допомогти синоптикам стежити за потужними сонячними бурями.

технології SpaceX космічна галузь космос
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