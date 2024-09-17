"Нафтогаз" домовився про закупівлі газопоршневих установок

Група Нафтогаз посилює співпрацю з ПРООН (Програма розвитку ООН) щодо енергетичної безпеки, зокрема в питанні закупівлі газопоршневих установок.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Маємо домовленості щодо закупівлі газопоршневих установок, які додатково посилять нашу спроможність безперебійного постачання електроенергії та тепла українцям протягом зимового періоду", – заявив Чернишов після зустрічі з представниками ПРООН на чолі з Яко Сільє 16 вересня 2024 року в Києві.

Очільник Нафтогазу подякував ПРООН за підтримку та допомогу у подоланні руйнівних наслідків російської агресії.

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Нагадаємо:

"Нафтогаз" має намір пройти зиму 2024-2025 року з українським газом, газ за кордоном за кредит ЄБРР купується про запас.

У вересні "Укрнафта" скасувала 11 тендерів на закупівлю, монтаж і введення в експлуатацію газопоршневих електростанцій через відсутність пропозицій.

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