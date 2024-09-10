"Укрнафта" скасувала більшість тендерів на купівлю газопоршневых установок

ПАТ "Укрнафта" скасувало 11 тендерів на закупівлю, монтаж і введення в експлуатацію газопоршневих електростанцій через відсутність пропозицій.

Про це свідчать результати торгів у Prozorro, передає "Інтерфакс-Україна".

Ще в п'яти тендерах пропозицію зробили тільки по одній компанії, за ними очікуються рішення.

Зокрема, на чотири тендери подалося ТОВ "МІК" (Запоріжжя) і на один - ТОВ "Компрессорс Інтернешнл" (Київ).

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Нагадаємо:

"Укрнафта" на початку серпня оголосила аукціони на газопоршневі установки сумарною потужністю 63,59 МВт-76,4 МВт із постачанням до 31 грудня 2025 року і сумарною очікуваною вартістю закупівлі 1,57 млрд грн (без ПДВ).

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