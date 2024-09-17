"Нафтогаз" має намір пройти зиму лише коштом українського газу

"Нафтогаз" має намір пройти зиму 2024-2025 року з українським газом, газ за кордоном за кредит ЄБРР купується про запас.

Про це повідомляє голова правління Олексій Чернишов, передає "Інтерфакс-Україна".

НАК "Нафтогаз України" цьогоріч наростив видобуток природного газу і має намір пройти зиму коштом лише українського газу, також має запас закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) газу.

"З банком ЄБРР існує вже кілька років так звана Emergency Credit Line. Цю Emergency Credit Line ми використовуємо щороку для того, щоб сформувати певний запас для можливих сценаріїв, які ми теж прораховуємо. Цей запас фактично залишається на митному складі країни і не імпортується в країну", - сказав Чернишов.

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Він також зазначив, що для компанії це звичайна технологічна процедура, яку вона здійснює щороку, зокрема вона застосовувалася і рік тому.

Коментуючи питання використання іноземними газовими трейдерами українських газових сховищ (ПСГ), Чернишов констатував, що цього року динаміка низька.

"Нам хотілося б набагато більше, подекуди трейдери навіть щось забирають. Існують усім очевидні виклики, тому розраховуємо зараз переважно на свій (газ). А ми так і планували", - зазначив він.

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Голова правління уточнив, що безпосередньо зараз динаміка "низька негативна", але підбивати підсумки необхідно наприкінці року.

Нагадаємо:

За вісім місяців 2024 року група Нафтогаз сплатила до державного бюджету 56,5 млрд грн.

"Нафтогаз" почав закупівлю газу в ЄС для створення резервів, використовуючи кредитні кошти, хоча раніше заявляв про відсутність планів на імпорт. В компанії пояснили ЕП, що це не є імпортом.