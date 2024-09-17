Франція використала проти Дурова неперевірений та унікальний закон – Reuters

Французькі прокурори використали проти керівника Telegram Павла Дурова новий закон, аналога якому немає в жодній іншій країні і який ще не перевіряли в суді.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Цей закон криміналізує дії керівників техкомпаній, чиї платформи дозволяють незаконні продукти або діяльність.

Так званий закон LOPMI, прийнятий у січні 2023 року, поставив Францію на передову групи країн, що займають жорсткішу позицію щодо сайтів, які часто використовуються для злочинної діяльності. Однак закон настільки новий, що прокурори ще не досягли жодного вироку за його застосування.

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Оскільки закон ще не перевірений у суді, передчасна спроба Франції притягти до відповідальності таких осіб, як Дуров, може мати зворотний ефект, якщо судді утримаються від покарання керівників технологічних компаній за нібито злочини на їхніх платформах.

Французький суддя минулого місяця висунув Дурову офіційні обвинувачення у низці злочинів, зокрема у новому злочині 2023 року: "співучасть у адмініструванні онлайн-платформи для здійснення незаконної угоди в складі організованої групи". Ця стаття передбачає максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі та штраф у розмірі 500 000 євро.

Дуров, який вийшов під заставу, заперечує, що Telegram є "анархічним раєм". Telegram заявляє, що "дотримується законів ЄС", і вважає абсурдним твердження про відповідальність платформи або її власника за зловживання на платформі.

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У радіоінтерв'ю минулого тижня паризький прокурор Лора Бекко привітала закон 2023 року як потужний інструмент боротьби з організованими злочинними групами, які дедалі більше діють в інтернеті.

Закон видається унікальним. Вісім юристів і науковців повідомили Reuters, що не знають про існування подібного закону в інших країнах.

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