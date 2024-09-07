Буданов назвав Telegram загрозою нацбезпеці

Кирило Буданов наголосив на необхідності деанонімізувати телеграм-канали та зазначив, що месенджер несе загрозу національній безпеці України.

Про це очільник ГУР Кирило Буданов заявив у ефірі "Радіо Хартія".

За словами Буданова, Telegram став основним джерелом інформації для Українців.

Однак, за словами Буданова, він виступає проти повної заборони, наголосивши на необхідності деанонімізувати канали у Telegram.

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"Я виступаю за те, щоб "офізичити" усі телеграм-канали. Якщо ти хочеш транслювати новини, зареєструйся, щоб усі розуміли за ким зареєстрований це канал", - зазначив Кирило Буданов.

При цьому, очільник ГУР зазначив, що технічно заборонити Telegram важко, але можливо.

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Нагадаємо:

Telegram змінює правила, щоб дозволити модерацію приватних чатів після арешту генерального директора Павла Дурова.

Економічна правда