Росія майже 50 разів атакувала залізничну інфраструктуру в серпні

Росія 46 разів завдавала ударів по об'єктах залізничної інфраструктури України у серпні.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Цілями атак були енергетична залізнична інфраструктура, станції та рухомий склад.

Найбільше обстрілів зазнають об’єкти, які знаходяться у прифронтовій зоні на Донеччині, Харківщині та на півдні країни.

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Зазначається, що під час виконання посадових обов’язків один залізничник загинув, ще 3 поранено.

"Травмованим залізничникам та сім’ї загиблого працівника надана вся необхідна, зокрема й фінансова, допомога", – додають в повідомленні.

Нагадаємо:

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12 червня прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно двох учасників злочинної схеми, обвинувачених у зловживаннях, які завдали АТ "Укрзалізниця" збитків на понад 206 млн грн.

АТ "Укразалізниця" за 2021 рік, за оперативними даними, сплатила понад 28,8 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів.