Після створення Ради з підприємництва тиск на бізнес зріс – власник "Текстиль-Контакт"

Після створення Ради з питань підтримки підприємництва ситуація з тиском на бізнес погіршилася і жодних зрушень не відбулося.

Таке спостереження висловив директор групи "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський під час Forbes Business Breakfast.

"Трьохмісячний мораторій на перевірки й силові дії проти бізнесу спрацював, однак зараз ситуація погіршилася. За останній рік зрушень у бік захисту підприємців не відбулося", – зазначає він.

Нещодавно він подав запит до Ради з підприємництва щодо одного зі своїх кейсів, який наразі знаходиться на розгляді юристів РППП. Однак підприємець висловив занепокоєння тим, що в Україні досі існує можливість для тиску на бізнес.

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"Якщо такі ситуації продовжуватимуться, то українці або не повернуться, або поїдуть після війни з України. Це не та країна, за яку ми боремося," – наголосив Соколовський.

Нагадаємо:

Олександр Соколовський, власник текстильного підприємства України "Текстиль-Контакт", заявив про тиск на бізнес з боку Голосіївської прокуратури Києва.

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Один з агрохолдингів України Prometey заявив про фінансові труднощі й що перебуває на межі закриття, зокрема через тиск податкової.

Економічна правда.