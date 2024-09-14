У 2025 році ріст ВВП сповільниться, інфляція та середня зарплата зросте – уряд

Уряд прогнозує сповільнення зростання ВВП, зростання середньої заробітної плати та інфляції, а також скорочення безробіття у 2025 році.

Про це йдеться у аналізі проєкту державного бюджету на 2025 рік від ЕП.

У 2025 році уряд очікує, що ВВП України зросте на 2,7% (у 2024 році очікується зростання на 3,5%). Інфляція у 2025 році становитиме 9,5% (7,9% цьогоріч), а середня зарплата зросте з 20581 грн до 24389 грн на місяць. При цьому безробіття скоротиться з 18,2% до 17,7%.

Середньорічний курс долара у 2025 році очікується на рівні 45 грн.

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Основні соціальні показники у бюджеті уряд залишив незмінними:

мінімальна зарплата – 8000 грн;

прожитковий мінімум (загальний) – 2920 грн;

прожитковий мінімум (для працездатних осіб) – 3028 грн;

прожитковий мінімум (для осіб, які втратили працездатність) – 2361 грн.

Доходи бюджету становитимуть 2,336 трлн грн. Вони зростуть на 192 млрд грн або на 9% в порівнянні із планом 2024 року. Більшість цього приросту забезпечать надходження від прямих податків – на 179,8 млрд грн. Зокрема, на 158 млрд грн мають зрости податки на доходи фізичних осіб та на 21,8 млрд грн – від податку на прибуток.

Дефіцит державного бюджету у 2025 році очікується на рівні 19,4% від ВВП або 1,546 трлн грн.

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Покривати його планують переважно з зовнішніх джерел. Від партнерів Україна очікує отримати 1,658 трлн грн, з яких витратить 129,39 млрд грн на погашення зовнішнього боргу, а відтак "чисте" зовнішнє фінансування становитиме 1,529 трлн грн.

На внутрішньому ринку уряд планує залучити 579,2 млрд грн, більшу частину яких витратять на погашення розміщених раніше облігацій (561,9 млрд грн). Чисте залучення становитиме 17,2 млрд грн.

Загалом на виплату процентів за зовнішнім боргом уряд очікує витратити 203,5 млрд грн, а за внутрішнім – 277,33 млрд грн (разом – 480,8 млрд грн).

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Нагадаємо:

Бюджет на 2025 рік передбачає скорочення соціальних видатків на 50 млрд грн до 420,6 млрд грн.

Уряд пізно ввечері 13 вересня схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік.

Економічна правда