Мальдіви можуть уникнути дефолту: підписано угоду з Китаєм

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Мальдіви та Китай мають створити рамки для підтримки розрахунків у місцевій валюті, оскільки Мальдіви прагнуть уникнути дефолту.

Про це повідомляє Nikkei Asia, з посиланням на Центральний банк Китаю.

ЦБ Китаю підписав угоду з владою Мальдівських островів про посилення торгівлі та інвестицій, оскільки ця країна Індійського океану, що перебуває в борговій скруті, прагне уникнути дефолту.

Народний банк Китаю і Міністерство економічного розвитку і торгівлі Мальдів підписали меморандум про взаєморозуміння з метою збільшення розрахунків у місцевій валюті за поточними операціями і прямими інвестиціями, йдеться в заяві Народного банку Китаю, яка не містить жодних подробиць.

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"Китай, як завжди, надаватиме підтримку і допомогу економічному і соціальному розвитку Мальдівських островів в межах своїх можливостей", - заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

Останніми тижнями Мальдіви опинилися під пильною увагою через сумніви, чи зможе острівна держава виплатити свій міжнародний борг.

Більшу частину грошей Мальдіви заборгували регіональним конкурентам - Китаю та Індії, які надали їм кредити на суму 1,37 млрд дол і 124 млн дол відповідно. Учасники ринку кажуть, що відскок облігацій також був зумовлений розмовами про додаткову підтримку.

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Боргові проблеми виникли на тлі політичних змін на архіпелазі. Виборці Мальдівських островів здобули переконливу перемогу партії президента Мохамеда Муїззу на парламентських виборах у квітні, і цей результат може зблизити острівну державу в Індійському океані з Китаєм і віддалити від традиційного партнера - Індії.

Нагадаємо:

Популярна серед туристів острівна держава Мальдіви опинилася на межі дефолту.

Мальдіви шукають порятунку, який не дозволить їй стати першою країною, що оголосила дефолт за ключовою формою боргу, що відповідає вимогам шаріату.