США затвердили підвищені тарифи імпорт з Китаю: деякі запрацюють з 27 вересня

Уряд США затвердив підвищення тарифів на імпорт з Китаю, включно з 100% мита на електромобілі, щоб посилити захист вітчизняних галузей від виробничих потужностей Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Офіс торгового представника США (USTR) повідомив, що мита в розмірі 100% на китайські електромобілі, 50% на сонячні батареї та 25% на сталь, алюміній, акумулятори для електромобілів і ключові мінерали наберуть чинності з 27 вересня.

Водночас 50% мито на китайський полікремній для сонячних панелей та кремнієві пластини має набути чинності у 2025 році.

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Офіс торгового представника США залишив без змін підвищення тарифів з нуля до 25% на літій-іонні акумулятори, мінерали та компоненти.

Повідомляється, що підвищення тарифів на акумулятори для електромобілів набуде чинності 27 вересня, а для всіх інших пристроїв, включно з ноутбуками та мобільними телефонами, – 1 січня 2026 року.

USTR також ввів 25% мито на портові крани китайського виробництва. Портові оператори, що замовили крани до оголошення тарифів 14 травня, звільняються від мит, якщо крани доставлять до 14 травня 2026 року.

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Зазначається, що USTR підвищив тарифи до 50% на медичні маски й хірургічні рукавички, з початково запропонованих 25%, але відстрочив їх введення, щоб дати можливість перейти на постачання з інших країн.

Заплановане мито на китайські шприци, які були в дефіциті під час пандемії COVID-19, відразу зросте до 100% з раніше запланованих 50%, але USTR дозволить тимчасовий виняток для ентеральних шприців, які використовуються для годування немовлят, на рік.

Прохання автомобільної галузі про зниження тарифів на графіт і критично важливі мінерали для виробництва акумуляторів для електромобілів через залежність від постачання з Китаю не були враховані.

Головна економічна радниця Білого дому Лейл Брейнард сказала, що такі жорсткі тарифи потрібні для протидії китайським державним субсидіям та політиці передавання технологій, які призвели до надмірних інвестицій та надлишкових виробничих потужностей.

Нагадаємо:

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підвищує тарифні ставки на імпорт китайських товарів, серед яких напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі.

США і Мексика оголосили про нові кроки в боротьбі з обходом американських тарифів на сталь і алюміній Китаєм, Росією та іншими країнами, які постачають продукцію через Мексику.