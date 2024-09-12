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"Метінвест" може розпочати будівництво нового заводу в Італії наприкінці року

Четвер, 12 вересня 2024, 20:10 - Артур Крижний

Компанія "Метінвест" планує розпочати будівництво металургійного заводу в італійському місті Пйомбіно наприкінці цього – початку 2025 року.

Про це розповів гендиректор компанії Юрій Риженков видання Forbes Ukraine. 

"Сподіваюся, будівництво розпочнеться до кінця цього року – початку наступного. За планом, першу сталь завод має випустити наприкінці 2027-го", – каже Риженков. 

Потужність заводу – 2,7 млн т сталі на рік. Загальна вартість – 2,5 млрд євро. Кредитні кошти – не менше 70%.

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"Метінвест" реалізує проєкт у партнерстві з італійською компанією Danieli на умовах 50 на 50. Риженков очікує, що після завершення будівництва Danieli захоче вийти зі складу акціонерів.

Компанія також хоче придбати чи орендувати метзавод у Східній Європі - Румунії або Польщі. 

Нагадаємо:

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Деякі італійські промисловці купують сталеві сляби в Росії, фактично фінансуючи військову агресію Москви.

Україна наростила виробництво сталі на 37%, чавуну — на 22% у першій половині 2024 року.

У червні темпи зростання промислового виробництва в Росії сповільнилися практично втричі і стали найнижчими за останні 15 місяців.

Економічна правда.

Метінвест металургія
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