Telegram почав співпрацювати з поліцією Франції – ЗМІ

Платформа Telegram почала співпрацювати зі слідчими органами Франції після арешту засновника Павла Дурова.

Про це пише видання Liberation.

Telegram вже задовольнив запити Управління у справах неповнолітніх (Ofmin) французької національної поліції та жандармерії в рамках декількох кримінальних розслідувань.

Платформа надала інформацію, яка може допомогти ідентифікувати певних підозрюваних у кількох справах. Серед них – справи про злочини педофілів, зазначило видання.

Реклама:

"Двері дійсно відчиняються", – сказала в коментарі виданню Йоганна Брусс, голова відділу J3, що займається кіберзлочинністю в паризькій прокуратурі.

Зміни настільки безпрецедентні, що прокуратура Франції почала відновлювати розслідування у "завислих" справах, наголосило видання.

Читайте також: Телеграма в Париж. За що затримали Павла Дурова

Реклама:

Нагадаємо:

Кирило Буданов наголосив на необхідності деанонімізувати телеграм-канали та зазначив, що месенджер несе загрозу національній безпеці України.

Telegram змінює правила, щоб дозволити модерацію приватних чатів після арешту генерального директора Павла Дурова.

Економічна правда.