Telegram почав співпрацювати з поліцією Франції – ЗМІ
Платформа Telegram почала співпрацювати зі слідчими органами Франції після арешту засновника Павла Дурова.
Про це пише видання Liberation.
Telegram вже задовольнив запити Управління у справах неповнолітніх (Ofmin) французької національної поліції та жандармерії в рамках декількох кримінальних розслідувань.
Платформа надала інформацію, яка може допомогти ідентифікувати певних підозрюваних у кількох справах. Серед них – справи про злочини педофілів, зазначило видання.
"Двері дійсно відчиняються", – сказала в коментарі виданню Йоганна Брусс, голова відділу J3, що займається кіберзлочинністю в паризькій прокуратурі.
Зміни настільки безпрецедентні, що прокуратура Франції почала відновлювати розслідування у "завислих" справах, наголосило видання.
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Нагадаємо:
Кирило Буданов наголосив на необхідності деанонімізувати телеграм-канали та зазначив, що месенджер несе загрозу національній безпеці України.
Telegram змінює правила, щоб дозволити модерацію приватних чатів після арешту генерального директора Павла Дурова.
Економічна правда.