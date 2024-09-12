Всі розділи
Укр / Рус

Telegram почав співпрацювати з поліцією Франції – ЗМІ

Четвер, 12 вересня 2024, 19:11 - Артур Крижний

Платформа Telegram почала співпрацювати зі слідчими органами Франції після арешту засновника Павла Дурова.

Про це пише видання Liberation

Telegram вже задовольнив запити Управління у справах неповнолітніх (Ofmin) французької національної поліції та жандармерії в рамках декількох кримінальних розслідувань.

Платформа надала інформацію, яка може допомогти ідентифікувати певних підозрюваних у кількох справах. Серед них – справи про злочини педофілів, зазначило видання.

Реклама:

"Двері дійсно відчиняються", – сказала в коментарі виданню Йоганна Брусс, голова відділу J3, що займається кіберзлочинністю в паризькій прокуратурі. 

Зміни настільки безпрецедентні, що прокуратура Франції почала відновлювати розслідування у "завислих" справах, наголосило видання.

Читайте також: Телеграма в Париж. За що затримали Павла Дурова

Реклама:

Нагадаємо:

Кирило Буданов наголосив на необхідності деанонімізувати телеграм-канали та зазначив, що месенджер несе загрозу національній безпеці України.

Telegram змінює правила, щоб дозволити модерацію приватних чатів після арешту генерального директора Павла Дурова.

Економічна правда.

telegram
Реклама:
Матеріали за темою
Буданов назвав Telegram загрозою нацбезпеці 7 вересня 2024, 14:50
У крипту Дурова інвестувала компанія, яка купувала вкрадене вугілля з Донбасу – росЗМІ 6 вересня 2024, 18:35
Telegram почне модерувати приватні чати після арешту Дурова 6 вересня 2024, 12:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті