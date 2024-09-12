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ДТЕК планує побудувати батареї для зберігання енергії на 200 МВт

Четвер, 12 вересня 2024, 15:41 - Артур Крижний
 
ДТЕК

ДТЕК побудує в Україні установки зберігання енергії загальною потужністю 200 МВт.

Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.

Зазначається, що в проєкт буде інвестовано 140 млн євро. Батареї будуть введені в експлуатацію не пізніше вересня 2025 року.

Мова йде про низку об’єктів, географічно розподілених по Україні. 

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Нагадаємо:

На позачерговому засіданні уряду виділили понад 470 млн грн на забезпечення резервного теплопостачання двох населених пунктів. Ідеться про Бурштин на Івано-Франківщині та Добротвір на Львівщині.

"ДТЕК Енерго" запевняє, що всі пошкоджені внаслідок війни електростанції підлягають відновленню, але на це можуть знадобитися роки.

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Економічна правда.

енергетика електроенергія ДТЕК
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