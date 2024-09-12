Путін заявив, що Росія повинна розглянути обмеження експорту урану, титану і нікелю

Путін заявив, що Москві слід розглянути можливість обмеження експорту урану, титану та нікелю у відповідь на західні санкції.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що зауваження Путіна до міністрів уряду спричинили зростання цін на нікель і призвели до зростання акцій уранодобувних компаній.

Він сказав, що такі обмеження також можуть бути введені для інших товарів, і додав, що Росія є великим виробником природного газу, алмазів і золота.

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Але він зазначив, що заходи не повинні бути прийняті завтра, і не повинні завдати шкоди самій Росії.

"Подивіться, будь ласка, на деякі види товарів, які ми поставляємо на світовий ринок ... Можливо, варто подумати про певні обмеження - уран, титан, нікель", - сказав він прем'єр-міністру Михайлу Мішустіну.

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Експорт з Китаю формально поки що в плюсі, проте учасники ринку повідомляють про скорочення потягів цього місяця на 30-40%.

Уряд РФ констатував втрату імпорту на майже 30 млрд дол через проблеми з платежами.