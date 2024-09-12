Нафта підскочила в ціні після падіння: причини

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1%, продовживши відновлення, викликане занепокоєнням щодо впливу урагану "Франсін" на видобуток у США.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на листопад зросли на 1,01 ол, або на 1,4%, до 71,62 дол за барель. Ф'ючерси на американську нафту в жовтні подорожчали на 1 дол, або на 1,5%, до 68,31 дол.

Обидва контракти виросли більш ніж на 2% на попередній сесії, оскільки офшорні платформи в Мексиканській затоці США були закриті, а робота нафтопереробних заводів на узбережжі була порушена ураганом "Франсін".

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Майже 39% видобутку нафти і майже половина видобутку природного газу в Мексиканській затоці США були відключені в середу. Всього було евакуйовано 171 видобувну платформу і три бурові установки.

Минулого тижня запаси нафти в США зросли в усіх напрямках, оскільки імпорт сирої нафти збільшився, а експорт скоротився.

Зазначається, що попит на бензин у США, найбільшому споживачі нафти у світі, впав до найнижчого рівня з травня. Попит на дистилятне паливо та обсяги перероблення на нафтопереробних заводах також знизилися.

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Попри занепокоєння з приводу урагану "Франсін", середньострокова тенденція залишається ведмежою для нафти WTI, підтримувана слабким попитом з боку Китаю.

Нагадаємо:

Ціна нафти Brent опустилася нижче за 70 доларів за барель вперше з грудня 2021 р. Серед причин економіки Китаю та США.

ОПЕК+ обговорює можливу відстрочку збільшення видобутку нафти, запланованого на жовтень. Ціни на нафту вже відреагували.