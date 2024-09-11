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ЗСУ отримають новий дрон "Чорна вдова"

Середа, 11 вересня 2024, 16:34 - Олексій Артемчук
 
Міноборони

Міноборони офіційно дозволило використання нового безпілотника під назвою "Чорна вдова" для потреб ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У Міністерстві оборони кодифікували та допустили до постачання у війська безпілотний авіаційний комплекс із назвою "Чорна вдова".

Це тактичні безпілотники, які можуть виконувати завдання як вдень, так і вночі. "Чорна вдова" може працювати в режимі багаторазового квадрокоптера, а також як ударний дрон FPV.

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Завдяки відносно невисокій вартості, цей дрон можна використовувати одноразово, оснащуючи його вибуховим зарядом для виконання ударних завдань.

Нагадаємо:

В Україні створили та допустили до використання в ЗСУ аналоги радянським гранатам Ф-1 та РГД-5.

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Український бронетранспортер "Хорунжий" було допущено до постачання ЗСУ.

ЗСУ технології
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Економічна правда
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