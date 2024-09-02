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До постачання у ЗСУ допустили вітчизняний БТР "Хорунжий"

Понеділок, 2 вересня 2024, 16:38 - Олексій Артемчук
 
Міноборони

Український бронетранспортер "Хорунжий" було допущено до постачання ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання Збройним Силам України вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий", який є модернізованою версією радянського БТР-60.

"Хорунжий" значно потужніший за БТР-60 завдяки дизельному двигуну на 330 кінських сил, який розганяє машину до понад 80 км/год і забезпечує запас ходу понад 500 км. Порівняно з попередником, новий БТР має вдосконалене компонування кузова для кращої ергономіки й зручності десантування через задню частину.

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Корпус "Хорунжого" виготовлений з високоякісної фінської сталі, що підвищує його балістичний захист без збільшення ваги. Він захищений від куль калібру 7.62 мм по всьому периметру, а лобова броня витримує постріли великокаліберного кулемета з відстані 10 метрів. 

БТР оснащений сучасною електронікою, камерами відеоогляду, системою кондиціонування та автономним генератором, що дозволяє йому функціонувати навіть у разі вимкненого двигуна.

Озброєння включає бойовий модуль з кулеметом калібру 14.5 мм або гарматою 30х113 мм. "Хорунжий" може бути у шести варіантах:

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  • бронетранспортер;
  • транспортувальник особового складу;
  • санітарно-евакуаційна машина;
  • ремонтно-евакуаційна машина;
  • командно-штабна машина;
  • самохідна мінометна машина.

Економічна правда.

Міноборони ЗСУ техніка
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