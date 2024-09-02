До постачання у ЗСУ допустили вітчизняний БТР "Хорунжий"
Український бронетранспортер "Хорунжий" було допущено до постачання ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання Збройним Силам України вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий", який є модернізованою версією радянського БТР-60.
"Хорунжий" значно потужніший за БТР-60 завдяки дизельному двигуну на 330 кінських сил, який розганяє машину до понад 80 км/год і забезпечує запас ходу понад 500 км. Порівняно з попередником, новий БТР має вдосконалене компонування кузова для кращої ергономіки й зручності десантування через задню частину.
Корпус "Хорунжого" виготовлений з високоякісної фінської сталі, що підвищує його балістичний захист без збільшення ваги. Він захищений від куль калібру 7.62 мм по всьому периметру, а лобова броня витримує постріли великокаліберного кулемета з відстані 10 метрів.
БТР оснащений сучасною електронікою, камерами відеоогляду, системою кондиціонування та автономним генератором, що дозволяє йому функціонувати навіть у разі вимкненого двигуна.
Озброєння включає бойовий модуль з кулеметом калібру 14.5 мм або гарматою 30х113 мм. "Хорунжий" може бути у шести варіантах:
- бронетранспортер;
- транспортувальник особового складу;
- санітарно-евакуаційна машина;
- ремонтно-евакуаційна машина;
- командно-штабна машина;
- самохідна мінометна машина.
Економічна правда.