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На фронті з'являться нові гранати українського виробництва

Понеділок, 9 вересня 2024, 15:52 - Олексій Артемчук
 
Міноборони

В Україні створили та допустили до використання в ЗСУ аналоги радянським гранатам Ф-1 та РГД-5.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації оборонну ручну осколкову гранату, яка є аналогом радянської Ф-1. Цей боєприпас призначений для ураження відкрито розташованої живої сили противника. 

"Боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка. Раніше у нас не було виробництва такого типу гранат", — повідомили в Міноборони.

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Також в Міноборони прийняли на озброєння та кодифікували ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5. Український виробник вже налагодив серійне виробництво цих гранат, додали у відомстві. 

Нагадаємо:

Український бронетранспортер "Хорунжий" було допущено до постачання ЗСУ.

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