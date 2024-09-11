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АРМА придбало військових облігацій на понад шість мільйонів євро

Середа, 11 вересня 2024, 14:47 - Олексій Артемчук

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів придбало військових облігацій на 6,5 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) здійснило закупівлю військових облігацій в іноземній валюті на суму 6,5 мільйонів євро. Ця операція є продовженням успішної практики ефективного управління арештованими коштами, зокрема, для підтримки оборони України", - йдеться в повідомленні.

За даними АРМА, загальна сума придбаних військових ОВДП досягла майже 6 млрд грн в еквіваленті (4,2 млрд грн, 31 млн дол, 6,5 млн євро).

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Нагадаємо:

6 вересня відбувся аукціон на "Прозорро.Продажі", де було продано частину арештованої колекції годинників екснардепа Віктора Медведчука. 

Агентство з розшуку й управління активами (АРМА) у взаємодії з ДБР провело низку заходів, результатом яких стало списання 2,1 млрд грн, які знаходились на рахунках компаній.

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АРМА облігації
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