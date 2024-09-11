Ціни на нафту відновлюються після падіння через побоювання перебоїв у постачанні

Ціни на нафту зросли, відігравши частину втрат попереднього дня, оскільки занепокоєння щодо урагану "Франсін", який перекрив видобуток у США, переважило побоювання щодо слабкого світового попиту.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 34 центи, або на 0,5%, до 69,53 дол за барель, в той час як ф'ючерси на нафту в США коштували 66,10 дол за барель, що на 35 центів, або на 0,5%, вище.

Обидва еталони впали майже на 3 долари у вівторок: Brent досягла найнижчого рівня з грудня 2021 року, а WTI впала до рівня травня 2023 року, після того, як ОПЕК+ переглянула свій прогноз попиту на цей рік і 2025 рік.

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"Франсін" посилився в Мексиканській затоці, що змусило жителів Луїзіани евакуюватися вглиб штату, а нафтогазові компанії - зупинити видобуток.

Близько 24% видобутку нафти і 26% видобутку природного газу в Мексиканській затоці США були відключені через шторм.

Запаси сирої нафти в США за тиждень, що завершився 6 вересня, скоротилися на 2,793 млн барелів, а запаси бензину - на 513 тис барелів.

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Щоденний імпорт сирої нафти в Китай зріс минулого місяця до найвищого рівня за рік, але це все ще на 7% менше, ніж рік тому, а з початку року імпорт на 3% менше, ніж за попередній період.

Нагадаємо:

Ціна нафти Brent опустилася нижче за 70 доларів за барель вперше з грудня 2021 р. Серед причин економіки Китаю та США.

ОПЕК+ обговорює можливу відстрочку збільшення видобутку нафти, запланованого на жовтень. Ціни на нафту вже відреагували.