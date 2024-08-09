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Китай подає скаргу до Світової організації торгівлі через тарифи ЄС на електромобілі

П'ятниця, 9 серпня 2024, 13:13 - Олексій Артемчук

Китай офіційно подав скаргу до Світової організації торгівлі через рішення Європейського Союзу запровадити мита на китайські електромобілі.

Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на Міністерство торгівлі Китаю.

Китай подав справу до механізму врегулювання суперечок СОТ. 

"Це було зроблено для захисту прав та інтересів галузі електромобілів", – зазначають в Міністерстві торгівлі.

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Зазначається, що Відносини Пекіна з ЄС в останні місяці досягли нових мінімумів, оскільки блок наближає свою політику щодо Китаю до політики США. 

Минулого місяця ЄС запровадив тимчасові тарифи на рівні 37,6% на імпорт деяких автомобілів з Китаю після багатомісячного розслідування китайської державної допомоги виробникам електромобілів.

"Ми закликаємо ЄС негайно виправити свої помилки і разом захистити економічне і торговельне співробітництво між Китаєм і ЄС, а також стабільність ланцюжка постачання електромобілів", - додала речниця.

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Китай вже погрожував відплатою європейським фермерам і літакобудівникам, а також розпочав антидемпінгове розслідування проти французької алкогольної промисловості.

"Судження в попередньому висновку ЄС не має фактичного та правового підґрунтя. Воно грубо порушує правила СОТ і підриває глобальне співробітництво у боротьбі зі зміною клімату", - заявив представник міністерства.

Нагадаємо:

Рішення щодо 38% тарифів прийнято після розслідування ЄС. Цей крок може скоротити імпорт електромобілів на чверть.

Країни-члени ЄС, ймовірно, підтримають введення запропонованих тарифів на китайські електромобілі і в листопаді.

Китай ЄС електромобіль
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