Китай подає скаргу до Світової організації торгівлі через тарифи ЄС на електромобілі
Китай офіційно подав скаргу до Світової організації торгівлі через рішення Європейського Союзу запровадити мита на китайські електромобілі.
Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на Міністерство торгівлі Китаю.
Китай подав справу до механізму врегулювання суперечок СОТ.
"Це було зроблено для захисту прав та інтересів галузі електромобілів", – зазначають в Міністерстві торгівлі.
Зазначається, що Відносини Пекіна з ЄС в останні місяці досягли нових мінімумів, оскільки блок наближає свою політику щодо Китаю до політики США.
Минулого місяця ЄС запровадив тимчасові тарифи на рівні 37,6% на імпорт деяких автомобілів з Китаю після багатомісячного розслідування китайської державної допомоги виробникам електромобілів.
"Ми закликаємо ЄС негайно виправити свої помилки і разом захистити економічне і торговельне співробітництво між Китаєм і ЄС, а також стабільність ланцюжка постачання електромобілів", - додала речниця.
Китай вже погрожував відплатою європейським фермерам і літакобудівникам, а також розпочав антидемпінгове розслідування проти французької алкогольної промисловості.
"Судження в попередньому висновку ЄС не має фактичного та правового підґрунтя. Воно грубо порушує правила СОТ і підриває глобальне співробітництво у боротьбі зі зміною клімату", - заявив представник міністерства.
Нагадаємо:
Рішення щодо 38% тарифів прийнято після розслідування ЄС. Цей крок може скоротити імпорт електромобілів на чверть.
Країни-члени ЄС, ймовірно, підтримають введення запропонованих тарифів на китайські електромобілі і в листопаді.