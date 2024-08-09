Україна збільшила товарообіг на 9 мільярдів доларів: чим торгували найбільше

Протягом липня експорт з України зріс на 3,1 млрд дол, імпорт — на 5,9 млрд дол за липень.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Зазначається, що товарообіг України склав 61,7 млрд дол за сім місяців 2024 року, збільшившись на 9 млрд дол за липень.

Імпорт в Україну зріс до 39,1 млрд дол (+5,9 млрд дол за червень). Експорт з України — до 22,6 млрд дол (+3,1 млрд дол).

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Країни, з яких більше імпортували товарів в Україну: Китай – 7,7 млрд дол, Польща – 4 млрд дол та Німеччина – 3,1 млрд дол.

Експортували з України найбільше до Польщі — на 2,4 млрд дол, Іспанії — на 1,8 млрд дол, Китаю — на 1,8 млрд дол.

У загальних обсягах завезених у січні-липні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

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машини, обладнання та транспорт – 13,4 млрд дол;

продукція хімічної промисловості – 6,9 млрд дол;

паливно-енергетичні – 5,1 млрд дол.

При митному оформленні цих товарів до бюджету сплачено 230,5 млрд грн митних платежів.

До трійки товарів, що найбільш експортуються з України, увійшли:

продовольчі товари – 14,1 млрд дол;

метали та вироби з них – 2,5 млрд дол;

мінеральні продукти – 2 млрд дол.

За сім місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлено вивізне мито, до бюджету сплачено 168,1 млн грн.

Нагадаємо:

За перше півріччя 2024 року товарообіг України сягнув $52,7 млрд. В країну імпортували товарів на суму $33,2 млрд, а експортували – на $19,5 млрд.

Експорт України за січень - травень 2024 року становив 16,8 мільярда дол, трохи більше ніж за аналогічний період минулого року, а імпорт склав 27,5 мільярда дол.