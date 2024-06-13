З початку 2024 року експорт України склав 16,8 мільярда доларів

Експорт України за січень - травень 2024 року становив 16,8 мільярда дол, трохи більше ніж за аналогічний період минулого року, а імпорт склав 27,5 мільярда дол.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Так, протягом січня – травня 2024 року Україна імпортувала товарів на суму 27,5 млрд дол, а експортувала — на 16,8 млрд дол.

Для порівняння, за перші 5 місяців 2022 року Україна експортувала товарів на суму 19,6 млрд дол, а за той самий період 2023 року – на 16,5 млрд дол.

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Експортувала Україна найбільше до Польщі — на 1,7 млрд дол, Китаю — на 1,4 млрд дол, Іспанії — на 1,4 млрд дол.

До трійки найбільш експортованих товарів з України увійшли:

продовольчі товари — 10,8 млрд дол;

метали та вироби з них — 1,8 млрд дол;

мінеральні продукти — 1,6 млрд дол.

Країни, з яких Україна найбільше імпортувала товарів: Китай — $5,3 млрд, Польща — $2,9 млрд, Німеччина — $2,2 млрд.

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У загальних обсягах ввезених у січні – травні 2024 року товарів 65% склали такі категорії:

машини, устаткування та транспорт — $9,4 млрд;

продукція хімічної промисловості — $5,1 млрд;

паливно-енергетичні — $3,4 млрд.

В повідомленні зазначають, що загальний товарообіг України за 5 місяців 2024 року склав $44,3 млрд.

Нагадаємо:

Експорт пшениці за рік, як очікують в міністерстві сільського господарства США (USDA), складе 13 млн тонн. Це найнижчий показник за останні 10 років.

В травні 2024 року фізичні обсяги експорту товарів склали 12,2 млн тонн, вартістю - 3,3 млрд доларів. Це другий найбільший показник за весь період великої війни.

Німеччина докладе максимум зусиль, щоб Україна 2024 року могла експортувати щонайменше 7,2 млн тонн агропродукції щомісяця, що вже було досягнуто завдяки європейським партнерам від початку повномасштабної війни.