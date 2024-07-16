За пів року товарообіг України сягнув $52,7 млрд: які найбільш експортовані товари 

За перше півріччя 2024 року товарообіг України сягнув $52,7 млрд. В країну імпортували товарів на суму $33,2 млрд, а експортували – на $19,5 млрд.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

При цьому, як йдеться в повідомленні, оподаткований імпорт склав $28,1 млрд, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів.

"Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-червні 2024 року склало 0,5 дол/кг, що на 10% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", - зазначили в Державній митній службі.

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Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $6,4 млрд, Польща — $3,7 млрд і Німеччина — $2,6 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $2 млрд, Іспанії — на $1,6 млрд, Китаю — на $1,6 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-червні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

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машини, устаткування та транспорт — $11,4 млрд

продукція хімічної промисловості — $5,9 млрд

паливно-енергетичні — $4,3 млрд

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $12,4 млрд

метали та вироби з них — $2,1 млрд

мінеральні продукти — $1,8 млрд

Нагадаємо:

Сума порушень, яку виявили українські митники за половину 2024 року, збільшилася майже втричі, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року.

Економічна правда