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За пів року товарообіг України сягнув $52,7 млрд: які найбільш експортовані товари 

Вівторок, 16 липня 2024, 15:51 - Віктор Волокіта

За перше півріччя  2024 року товарообіг України сягнув $52,7 млрд. В країну імпортували товарів на суму $33,2 млрд, а експортували – на $19,5 млрд.

Про це повідомляє Державна митна служба України. 

При цьому, як йдеться в повідомленні, оподаткований імпорт склав $28,1 млрд, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів.

"Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-червні 2024 року склало 0,5 дол/кг, що на 10% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", - зазначили в Державній митній службі. 

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Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $6,4 млрд, Польща — $3,7 млрд і Німеччина — $2,6 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $2 млрд, Іспанії — на $1,6 млрд, Китаю — на $1,6 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-червні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів: 

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  • машини, устаткування та транспорт — $11,4 млрд  
  • продукція хімічної промисловості — $5,9 млрд
  • паливно-енергетичні  — $4,3 млрд

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: 

  • продовольчі товари — $12,4 млрд  
  • метали та вироби з них — $2,1 млрд
  • мінеральні продукти — $1,8 млрд

Нагадаємо: 

Сума порушень, яку виявили українські митники за половину 2024 року, збільшилася майже втричі, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року. 

Економічна правда 

експорт імпорт товари Україна
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