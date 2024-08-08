Галущенко щодо заяв про загоряння силових трансформаторів на ПАЕС: це брехня

Інформація про те, що на Південноукраїнській АЕС згоріли силові трансформатори, є відвертою брехнею.

Про це під час брифінгу сказав міністр енергетики України Герман Галущенко, пише "Укрінформ".

"Подія, яка сталася на Південноукраїнській АЕС і яку спочатку російські джерела, а потім і наші деякі експерти назвали аварією, за шкалою від 1 до 7 обліковується як нуль, тобто не підпадає під визначення. Це маніпуляція. І робиться вона задля дискредитації атомної енергетики", - сказав Галущенко.

За його словами, інформація про те, що на ПАЕС нібито згоріли силові трансформатори, теж є відвертою брехнею. Бо фахівці знають, що якби це сталося, то АЕС не змогла б видавати електроенергію.

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"Вважаю, що цій ситуації надали політичного забарвлення. Навіщо? Компетентні органи будуть розбиратися", - резюмував міністр.

Нагадаємо:

Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило відключення енергоблока на Південноукраїнській АЕС через проблему з трансформатором.

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Раніше, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявляв про три загоряння трансформаторів струму на Південноукраїнській АЕС, що призвело до тимчасового погіршення ситуації з обмеженнями світла.

Згодом, під час години запитань до уряду у Верховній Раді, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що інформація про загоряння трансформаторів на Південноукраїнські АЕС та відключення енергоблоку - не правда і російський наратив.

"Центр протидії дезінформації вже висловив позицію, що це все є фейк, і найцікавіше, знаєте, що спочатку ця інформація з'явилася на російських каналах", - заявив він.

"Потім експертам воно залетіло в український медіапростір. Ну, це неправда, блок мережі працює. Питання в тому, для чого це робиться", - продовжив Галущенко.

Після цього, народний депутат Ярослав Железняк звернувся із запитом про ситуацію на ПАЕС до "Укренерго" і отримав іншу відповідь.

Економічна правда