РФ використовує схожі танкери для таємної перевалки нафти, щоб ускладнити відстеження

Супертанкер Oxis отримав близько мільйона барелів російської флагманської нафти Urals з іншого судна. Це судно було одним із двох, що належать та експлуатуються російською державною танкерною компанією Совкомфлот.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Остаточно визначити, яке саме судно передало нафту, складно, оскільки два танкери мають однакові розміри і практично не відрізняються один від одного зверху. Ці маневри показують, як Росія може обходити санкції, і наскільки складно буде постійно контролювати потік російської нафти, якщо вона все частіше використовуватиме приховані перевантаження.

Однак той факт, що російські нафтоперевізники змушені йти на такі крайнощі, свідчить про те, що покупці не готові відкрито порушувати американські санкції, приймаючи російські вантажі, доставлені на санкціонованих танкерах. Це призведе до збільшення вартості перевезення барелів на цих суднах.

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Два танкери-кандидати, обидва з яких з лютого перебувають під санкціями Міністерства фінансів США, зникли з цифрових систем супутникового стеження кілька тижнів тому.

Перший, "Братськ", завантажив близько мільйона барелів уральської нафти в російському чорноморському порту Новоросійськ у травні, згідно з інформацією про судноплавство, побаченою Bloomberg. Другий, "Білгород", зробив те саме на початку червня.

Потім обидва були зафіксовані автоматизованими системами стеження, коли вони вийшли з Чорного моря через турецьку протоку Босфор і були відстежені під час їхнього плавання через Індійський океан до місць на південь від Індії, де автоматизовані сигнали стеження припинилися.

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"Братськ" зник з радарів 13 червня, "Білгород" - 11 днів потому.

Обидва танкери мають однакову довжину і ширину, однаковий червонувато-помаранчевий колір палуби і однакові трубопроводи. Однак важливо те, що за межами флоту Совкомфлота немає суден, які мають такі ж характеристики.

VLCC Oxis передає хибний автоматизований сигнал про своє місцезнаходження, показуючи, що він стоїть на якорі в Ормузькій протоці, неподалік іранського нафтового терміналу Джаск. Однак супутникові знімки не показують жодного судна в зазначеному місці.

Насправді, Oxis знаходився приблизно в 100 милях на південний схід, посеред Оманської затоки, коли відбувалася перекачка вантажу, свідчать супутникові знімки.

Економічна правда.