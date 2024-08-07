Із рахунків Богуслаєва державі передали ще майже 80 мільйонів

Фонд державного майна перерахував у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії ще 79,5 млн з арештованих рахунків В’ячеслава Богуслаєва.

Про це повідомляє голова ФДМУ Віталій Коваль.

"+79,5 млн грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії передав ФДМУ. Це кошти, які були розміщені на рахунках АТ "ПУМБ" і є частиною активів В’ячеслава Богуслаєва", - йдеться у повідомленні.

Коваль нагадав, що, за рішенням суду, націоналізовані кошти разом з іншими активами, що належали Богуслаєву та Петру Кононенку, передані в управління Фонду держмайна.

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Загалом із рахунків експрезидента АТ "Мотор Січ" ФДМУ передав до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії вже понад 366 млн у гривневому еквіваленті.

Наразі робота з націоналізованими активами згаданих осіб триває, включно з інвентаризацією майна, його перереєстрацією та аналізом наявних арештів.

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