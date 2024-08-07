Maersk очікує уповільнення зростання попиту на контейнерні перевезення

Maersk очікує, що світовий попит на контейнерні перевезення зростатиме повільніше в наступні кілька кварталів, оскільки ринкові ризики зберігаються, в той час, як капітальні витрати групи зростатимуть швидше.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані перевізника.

Датська компанія, яка вважається барометром світової торгівлі, заявила, що світовий попит на контейнери виріс приблизно на 7% в річному обчисленні в першому півріччі, що було викликано, серед іншого, високим попитом з боку Європи, країн з ринком, що розвивається, і значним китайським експортом.

За прогнозами Maersk, за весь рік обсяги світового ринку контейнерних перевезень зростуть на 4%-6%. Досі незрозуміло, чи був високий попит також викликаний поповненням запасів американськими компаніями через побоювання, що політична напруженість у відносинах з Китаєм щодо можливих нових тарифів після президентських виборів у США може порушити торгівлю.

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Судноплавна група знаходиться в процесі підписання замовлень на 50-60 нових контейнеровозів з поставкою в період з 2026 по 2030 рік в рамках оновлення свого флоту, замінивши старі судна, щоб зберегти загальну транспортну потужність на стабільному рівні.

Флот компанії, який включає значну кількість зафрахтованих суден, налічує понад 700 контейнеровозів, повідомляє Maersk.

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Економічна правда.