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Вантажообіг українських портів продовжив падати у червні

Вівторок, 16 липня 2024, 15:05 - Олексій Артемчук

За шість місяців 2024 року порти України перевантажили 53 млн тонн вантажів.

Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.

Зазначається, що вантажообіг українських портів скоротився до 7 млн тонн у червні 2024 року з 8,26 млн тонн у травні і з 9,91 млн тонн у квітні.

Порівняно з червнем 2023 року вантажообіг зріс у 1,5 раза.

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За підсумками червня 2024 року лідерами вантажоперевалки стали:

  • зернові вантажі: 4,4 млн тонн (у травні 5,3 млн тонн, у червні 2023 року – 3,4 млн тонн).
  • руда: 1,2 млн тонн (200 000 тонн у червні 2023 року).

В повідомленні йдеться, що⁠ через порти Дунаю та порти Великої Одеси йде 90% зовнішньої торгівлі.

"Дунайські порти сьогодні експортують 1,5 – 1,3 млн тонн вантажів. Причина — деблокада портів Одеси та сезонний спад обсягів експорту", – уточнив голова АМПУ Юрій Литвин.

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Вантажообіг через Український коридор у червні становив 5,6 млн тонн, з яких 3,6 млн тонн – продукція українських аграріїв.

Всього за шість місяців 2024 року порти України перевантажили 53 млн тонн вантажів (31,2 млн тонн у червні 2023 року), оброблено 6046 суден.

Нагадаємо:

Контейнеровоз Levante F одного зі світових лідерів Mediterranean Shipping Co. (MSC) прибув до одеського порту.

Світовий лідер контейнерних перевезень Maersk Group запускає перший контейнерний сервіс до портів Великої Одеси після початку повномасштабної війни.

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Економічна правда
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