Один з лідерів морських перевезень MSC прибув до Одеси вперше з лютого 2022 року
Понеділок, 8 липня 2024, 16:18 -
Контейнеровоз Levante F одного зі світових лідерів Mediterranean Shipping Co. (MSC) прибув до одеського порту.
Про це свідчать дані Marine Traffic.
Судно Levante F під прапором Панами прибуло до "Контейнерного термінала Одеса" компанії HHLA о 13:33 за Києвом із грузинського порту Поті.
Це перший контейнеровоз від світового лідера – лінії MSC, що зайшов в український порт з початку повномасштабного нападу Росії.
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Раніше світовий лідер контейнерних перевезень компанія MSC скасував перший судозаход від початку повномасштабного вторгнення в порт Одеса.
Світовий лідер контейнерних перевезень Maersk Group запускає перший контейнерний сервіс до портів Великої Одеси після початку повномасштабної війни.
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Економічна правда.
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