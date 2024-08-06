Підозра ексзаступнику міністра енергетики: Він судиться і заявляє про псування репутації 

Ексзаступник міністра енергетики Максим Немчинов вважає, що останні два тижні проти нього ведеться робота з дискредитації та псування репутації, і він буде судитися.

Про це Немчинов написав на своїй сторінці у Фейсбук.

На його думку, це повʼязано з тим, що він був серед трьох переможців конкурсу на зайняття вакантних посад членів НКРЕКП та мав реальні шанси бути призначеним в цей орган.

Немчинов розповів, що за три дні до засідання уряду, на якому приймалось це рішення, його викликали на допит у якості свідка до НАБУ і замість допиту вручили підозру, яка, на його переконання, є необґрунтованою.

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"Зрозуміло, що це вплинуло на рішення уряду і вибір пав на інших кандидатів. Але мене в цій ситуації найбільше турбує моя репутація та чесне імʼя. І це я збираюсь доводити у суді", - написав ексзаступник міністра і додав, що засідання суду відбудеться 7 серпня.

Нагадаємо:

У кінці липня НАБУ повідомило про підозру у зловживаннях трьом особам, які, за даними правоохоронців, завдали одній з найбільших енергогенеруючих компаній України "Центренерго" збитків на 12 млн грн.

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Зокрема, про підозру повідомлено:

колишньому заступнику міністра енергетики Максиму Немчинову

колишньому народному депутату, кінцевому власнику приватної компанії Володимиру Вечеркі

ексдиректору ДП "Укрвугілля" Михайлу Волошину.

У кінці липня уряд довів склад Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), до 6 членів, призначивши терміном на 6 років Юрія Власенка та Руслана Слободяна. У серпні Власенка обрали головою Нацкомісії.

Чотирьох з шести чинних комісіонерів співрозмовники ЕП називають орієнтованими на міністра енергетики Германа Галущенка. Крім Власенка та Слободяна - це також Костянтин Ущаповський та Олександр Формагей.

Економічна правда