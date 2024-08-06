Volkswagen повертається в Росію через Китай, але не визнає цього
Німецький автогігант Volkswagen вийшов на російський ринок у липні цього року з брендом Jetta.
Про це повідомляє Die Zeit.
Автомобілі Jetta, що продають на російському ринку, виготовляються на заводі в Китаї спільним підприємством Volkswagen і китайської автомобільної групи FAW, величезної компанії з продажами понад 80 млрд євро.
Більшість спільного підприємства Volkswagen-FAW знаходиться в руках Китаю. Дизайн автомобілів лише незначно відрізняється від оригіналів VW.
Зазначаєтсья, що найголовніше, те, що в той час як Volkswagen, як і всі інші західні виробники автомобілів, давно офіційно пішов з російського ринку, Jetta зараз готується знову офіційно закріпитися в Росії, незважаючи на війну і санкції.
Volkswagen, як одна з двох материнських компаній Jetta, ймовірно, виграє від цього.
Бренд Jetta — перероблені аналоги автомобілів інших марок Volkswagen — спочатку створювався для китайського ринку. У Jetta навіть є офіційний сайт в РФ — Jetta Motors Russia, зареєстрований на російську дочку компанії-партнера Volkswagen в Китаї.
Однак сайт перестав працювати після того, як кореспонденти Die Zeit надіслали запит до німецької компанії.
Volkswagen заявив, що нічого не знає про бізнес у Росії. В повідомленні зазначають, що не дуже правдоподібно, що такий крок можливий без відома Volkswagen.
Нагадаємо:
Кількість нових реєстрацій електрокарів в Німеччині суттєво впала, а виробники автомобілів скорочують виробництво, оскільки попит на електромобілі розчаровує.
Volkswagen заявив, що йому потрібно буде здійснити "значні заходи зі скорочення витрат" у другій половині року, щоб відновити маржу прибутку.