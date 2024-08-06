Volkswagen повертається в Росію через Китай, але не визнає цього

Німецький автогігант Volkswagen вийшов на російський ринок у липні цього року з брендом Jetta.

Про це повідомляє Die Zeit.

Автомобілі Jetta, що продають на російському ринку, виготовляються на заводі в Китаї спільним підприємством Volkswagen і китайської автомобільної групи FAW, величезної компанії з продажами понад 80 млрд євро.

Більшість спільного підприємства Volkswagen-FAW знаходиться в руках Китаю. Дизайн автомобілів лише незначно відрізняється від оригіналів VW.

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Зазначаєтсья, що найголовніше, те, що в той час як Volkswagen, як і всі інші західні виробники автомобілів, давно офіційно пішов з російського ринку, Jetta зараз готується знову офіційно закріпитися в Росії, незважаючи на війну і санкції.

Volkswagen, як одна з двох материнських компаній Jetta, ймовірно, виграє від цього.

Бренд Jetta — перероблені аналоги автомобілів інших марок Volkswagen — спочатку створювався для китайського ринку. У Jetta навіть є офіційний сайт в РФ — Jetta Motors Russia, зареєстрований на російську дочку компанії-партнера Volkswagen в Китаї.

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Однак сайт перестав працювати після того, як кореспонденти Die Zeit надіслали запит до німецької компанії.

Volkswagen заявив, що нічого не знає про бізнес у Росії. В повідомленні зазначають, що не дуже правдоподібно, що такий крок можливий без відома Volkswagen.

Нагадаємо:

Кількість нових реєстрацій електрокарів в Німеччині суттєво впала, а виробники автомобілів скорочують виробництво, оскільки попит на електромобілі розчаровує.

Volkswagen заявив, що йому потрібно буде здійснити "значні заходи зі скорочення витрат" у другій половині року, щоб відновити маржу прибутку.