Бразильський наглядовий орган заблокував доступ до X Ілона Маска

Бразильський телекомунікаційний регулятор заявив у п'ятницю, що призупиняє доступ до соціальної мережі X (колишній Twitter) в країні на виконання наказу судді.

Про це повідомляє Reuters.

X пропустила встановлений судом термін у четвер ввечері, щоб назвати юридичного представника в Бразилії, що спричинило призупинення роботи.

Маск стверджував, що суддя Верховного суду Александре де Мораес намагався запровадити невиправдану цензуру, в той час як суддя наполягав на тому, що соціальні мережі потребують регулювання мови ненависті.

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X залишався доступним у Бразилії пізно ввечері в п'ятницю, хоча деякі бразильці повідомляли на інших платформах, що їхній доступ до X вже заблоковано. Три провідні телекомунікаційні оператори країни заявили, що почнуть блокувати доступ з опівночі, згідно з повідомленням місцевого новинного агентства UOL.

У своєму рішенні Мораес наказав призупинити діяльність компанії X (колишня назва Twitter) в Бразилії до тих пір, поки вона не виконає всі пов'язані з цим судові рішення, включаючи виплату штрафів на суму понад 3 мільйони доларів США, а також призначення місцевого представника, як того вимагає бразильське законодавство.

Щоб ефективно закрити X в Бразилії, телекомунікаційні компанії повинні будуть припинити передачу трафіку мережі, а також запобігти тому, щоб користувачі сайту могли ухилятися від нього, приховуючи своє місцезнаходження за допомогою віртуальних приватних мереж, або VPN.

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Мораес наказав штрафувати тих, хто продовжуватиме отримувати доступ до X через VPN, на суму до 50 000 реалів (9 000 дол) на день.

Нагадаємо:

Інвестиційний фонд 8VC, у якому працюють сини російського олігарха Петра Авена та колишнього члена Ради Федерації РФ Вадима Мошковича, входить до компаній, що фінансували купівлю Ілоном Маском соцмережі Twitter.

У серпні X (колишня Twitter) заявила, що негайно закриває свою діяльність у Бразилії через те, що вона назвала "цензурними наказами" бразильського судді Александра де Мораеса.

Економічна правда