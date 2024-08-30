Білорусь запроваджує тариф на транспортування нафти до кордону з Україною

Антимонопольне відомство Білорусі встановило тариф на транспортування нафти трубопроводом "Гомельтранснафта Дружба" до кордону з Україною.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідну постанову.

Тариф на прокачування нафти білоруською територією до кордону з Україною встановлюється вперше.

Постанова набуває чинності після її офіційного опублікування, з 29 серпня поточного року.

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Зазначений додаток, до якого внесено доповнення, зокрема, встановив з 1 лютого 2024 року тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами ВАТ "Гомельтранснафта Дружба", розташованими на території Білорусі.

З Білорусі нафта, зокрема з Росії, далі йде транзитом через Україну в Європу.

Нагадаємо:

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Окрім газу, з січня 2025 року територією України припиниться транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Україна виконуватиме свої зобов'язання з транзиту російської нафти до Європи у повному обсязі до завершення дії контрактів.

Економічна правда.