Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня вп'яте за два роки відвідає ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наступного тижня прибуде до України і планує відвідає Запорізьку АЕС.

Про це йдеться у пресрелізі МАГАТЕ.

"Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі наступного тижня відвідає Україну для проведення переговорів на високому рівні та оцінки розвитку подій на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), де ядерна безпека залишається нестабільною", - заявили в Агентстві.

Зазначається, що це буде вже п’ятий раз, коли глава МАГАТЕ перетинає лінію фронту, щоб відвідати ЗАЕС.

Реклама:

Нагадаємо:

Під час російської ракетно-дронової атаки 26 серпня на Україну чотири енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що в Курській області виникла "небезпека ядерного інциденту", а бої поблизу Курської АЕС викликають занепокоєння.

Реклама:

Економічна правда.