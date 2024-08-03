У липні зменшились доходи та видатки держбюджету

За даними Державної казначейської служби, за липень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 118,2 млрд гривень у порівнянні з 143,5 млрд у червні. Видатки також зменшились до 264,3 млрд грн із 286,7 млрд грн у червні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

В цілому, за підсумками липня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 169,0 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 106,7%, Державною митною службою – 94,3%.

Три найбільших джерел надходження у липні:

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38,4 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

21,3 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 34,8 млрд, відшкодовано – 13,5 млрд грн);

19,9 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

У порівняні з червнем 2024 року, надходження до загального фонду держбюджтету зменшились на 25 млрд грн, і на 33,4 млрд грн у порівнянні з травнем.

За січень-липень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1 031,6 млрд гривень.

При цьому, за інформацією Мінфіну, видатки загального фонду в липні також знизилися - до 264,3 млрд грн із 286,7 млрд грн у червні та 311,4 млрд грн у травні.

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Загалом з початку року касові видатки державного бюджету становили 2 247,6 млрд грн, у тому числі загального фонду – 1 808,0 млрд гривень.

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Економічна правда