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У липні зменшились доходи та видатки держбюджету

Субота, 3 серпня 2024, 14:12 - Володимир Тунік-Фриз

За даними Державної казначейської служби, за липень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 118,2 млрд гривень у порівнянні з 143,5 млрд у червні. Видатки також зменшились до 264,3 млрд грн із 286,7 млрд грн у червні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

В цілому, за підсумками липня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 169,0 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 106,7%, Державною митною службою – 94,3%. 

Три найбільших джерел надходження у липні:

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  • 38,4 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 21,3 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 34,8 млрд, відшкодовано – 13,5 млрд грн);
  • 19,9 млрд грн –  податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

У порівняні з червнем 2024 року, надходження до загального фонду держбюджтету зменшились на 25 млрд грн, і на 33,4 млрд грн у порівнянні з травнем.

За січень-липень  2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1 031,6 млрд гривень.

При цьому, за інформацією Мінфіну, видатки загального фонду в липні також знизилися - до 264,3 млрд грн із 286,7 млрд грн у червні та 311,4 млрд грн у травні.

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Загалом з початку року касові видатки державного бюджету становили 2 247,6 млрд грн, у тому числі загального фонду –  1 808,0 млрд гривень.

Нагадаємо:

Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту України в іноземній валюті до "C"  з "CC" (з ймовірного до неминучого). 

Економічна правда

фінанси бюджет Мінфін
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