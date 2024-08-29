Профільний комітет підтримав звільнення національного кешбеку від ПДФО

Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував до першого читання законопроєкт щодо оподаткування кешбеку.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував до першого читання урядовий законопроєкт №11400 щодо оподаткування кешбеку у межах економічної платформи "Зроблено в Україні".

Законопроєкт передбачає внесення змін до Податкового кодексу для запровадження програми кешбеку на придбання товарів українського виробництва.

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Згідно із документом, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді коштів, отриманих у межах реалізації експериментального проєкту "Зроблено в Україні".

Нагадаємо:

Українські виробники з 24 серпня можуть подавати заявки на участь в програмі "Національний кешбек" через портал Дія.

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Найбільші продуктові мережі України підтвердили приєднання до програми "Національний кешбек".