Всі розділи
Укр / Рус

Профільний комітет підтримав звільнення національного кешбеку від ПДФО

Четвер, 29 серпня 2024, 15:01 - Олексій Артемчук

Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував до першого читання законопроєкт щодо оподаткування кешбеку. 

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував до першого читання урядовий законопроєкт №11400 щодо оподаткування кешбеку у межах економічної платформи "Зроблено в Україні". 

Законопроєкт передбачає внесення змін до Податкового кодексу для запровадження програми кешбеку на придбання товарів українського виробництва.

Реклама:

Згідно із документом, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді коштів, отриманих у межах реалізації експериментального проєкту "Зроблено в Україні".

Нагадаємо:

Українські виробники з 24 серпня можуть подавати заявки на участь в програмі "Національний кешбек" через портал Дія. 

Реклама:

Найбільші продуктові мережі України підтвердили приєднання до програми "Національний кешбек".

податки
Реклама:
Матеріали за темою
Новини 28 серпня: пакет податків скоротили, суд відпустив Кириленка під заставу 28 серпня 2024, 21:00
Урядовий пакет податків сильно скоротили: принесе у 4 рази менше коштів 28 серпня 2024, 13:24
Мінфін суттєво знизив очікування надходжень від урядового пакету збільшення податків 28 серпня 2024, 12:24
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті