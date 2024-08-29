Власник бренду Zara продав в Україні товарів на 2 мільярди після повернення

Компанія Inditex (власниця брендів Zara, Pull&Bear, Bershka та інших) отримала близько 2 мільярдів гривень виторгу після повернення в Україну.

Про це пише видання Forbes Ukraine з посилання на дані YouControl.

Так, майже всю суму виторгу принесли Inditex три місяці роботи її магазинів в Україні, які відкриті з квітня 2024 року.

У першому півріччі 2023-го Inditex отримав 10,2 млн грн виторгу, свідчать дані YouControl. Зі збитку майже у 125,8 млн грн у першому півріччі 2023-го ритейлер вийшов у прибуток у 107,6 млн грн в першому півріччі 2024-го.

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Крім того, ритейл-група LPP (власник брендів Reserved і Sinsay) у першому півріччі 2024 року отримала в Україні 4,6 млрд грн виторгу – це в 1,5 раза більше, ніж у першому півріччі 2023 року.

Попри це її прибуток за перші пів року 2024-го зменшився у 4,4 раза до 48 млн грн, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року.

Шведський бренд H&M за перше півріччя 2024 року реалізував продукції майже на 594,2 млн грн і отримав 152,1 млн грн прибутку.

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За аналогічний період минулого року виторгу немає, оскільки магазини були зачинені, а збиток оператора становив 22 млн грн.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Inditex поступово відновив свою комерційну діяльність в Україні, спочатку відкривши свою онлайн-мережу 2 квітня, а з 3 квітня - близько 20 магазинів своїх брендів, включаючи три магазини Zara, у Києві.

Іспанська фешн-група Inditex 3 квітня відновила роботу перших 20 магазинів своїх брендів в Україні.

Повернення Inditex збільшило відвідуваність київських ТРЦ на 20%. В окремих випадках навіть більше.

Економічна правда.