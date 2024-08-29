Казахстанський банк призупинив перекази через платіжну систему РФ

Казахстанський Freedom Bank призупинив перекази через російську платіжну систему "Золота корона".

Про це повідомляє Forbes Kazakhstan з посиланням на пресслужбу фінорганізації.

"Банк очікує на додаткову інформацію від цього партнера з метою проведення аналізу, за результатами якого буде ухвалено рішення про подальші кроки", - зазначили у Freedom Bank.

Видання пише, що 23 серпня Мінфін США ввів санкції щодо трьох російських фінансових компаній - "Атол", "Діасофт" і Центр фінансових технологій (ЦФТ). З ЦФТ тісно пов'язана "Золота корона". При цьому саму платіжну систему до санкційного реєстру не внесли.

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Нацбанк Казахстану при цьому стверджує, що не втручався у рішення фінустанови.

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Нагадаємо:

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Великий держбанк Киргизстану "Айыл Банк" оголосив про призупинення переказів з російських карт та рахунків клієнтів "Сбербанку" на невизначений термін.

Четвертий за обсягом активів у Киргизстані MBank призупинив грошові перекази через російські банки.

Економічна правда.