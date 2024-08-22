Держбанк Киргизстану призупинив грошові перекази через російський "Сбербанк"

Великий держбанк Киргизстану "Айыл Банк" оголосив про призупинення переказів з російських карт та рахунків клієнтів "Сбербанку" на невизначений термін.

Про це повідомила пресслужба банку.

Як зазначається, із 22 серпня 2024 року перекази із додатка "Сбер" на картки та рахунки клієнтів "Айыл Банк" тимчасово відключено.

Причину такого рішення банк не назвав.

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Проте перекази через системи грошових переказів "Золота корона" та AstraSend продовжують працювати у звичайному режимі.

Нагадаємо:

Четвертий за обсягом активів у Киргизстані MBank призупинив грошові перекази через російські банки.

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Економічна правда.