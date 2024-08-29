Всі розділи
Укр / Рус

Центр "Укрпошти" в Нікополі був атакований дроном РФ

Четвер, 29 серпня 2024, 09:00 - Артур Крижний

Центр АТ "Укрпошта" в Нікополі атакували ударним безпілотником, пошкоджено будівлю і 5 вантажівок.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у середу.

"Сьогодні був важкий день. Наш центр у Нікополі було атаковано безпілотником, унаслідок чого було пошкоджено будівлю і 5 вантажівок", - написав він.

Смілянський додав, що компанія відновить центр протягом тижня.

Реклама:

Нагадаємо:

Міністерство закордонних справ України залучило національного поштового оператора "Укрпошта" до доставки документів, насамперед закордонних паспортів, у закордонні дипломатичні установи України.

"Укрпошта" готова відкрити відділення в контрольованому ЗСУ місті Суджа Курської області РФ, якщо отримає вказівки штабу з роботи на звільнених територіях при Кабміні.

Реклама:

Економічна правда.

Укрпошта
Реклама:
Матеріали за темою
Новини 21 серпня: повідомлення для Коломойського від БЕБ, МВФ про підвищення податків 21 серпня 2024, 21:00
"Укрпошта" доставлятиме закордонні паспорти в закордонні дипустанови України 21 серпня 2024, 19:13
Новини 15 серпня: метро на Виноградар, "Укрпошта" вивчає можливість роботи в Суджі 15 серпня 2024, 21:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті