Центр "Укрпошти" в Нікополі був атакований дроном РФ
Центр АТ "Укрпошта" в Нікополі атакували ударним безпілотником, пошкоджено будівлю і 5 вантажівок.
Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у середу.
"Сьогодні був важкий день. Наш центр у Нікополі було атаковано безпілотником, унаслідок чого було пошкоджено будівлю і 5 вантажівок", - написав він.
Смілянський додав, що компанія відновить центр протягом тижня.
Нагадаємо:
Міністерство закордонних справ України залучило національного поштового оператора "Укрпошта" до доставки документів, насамперед закордонних паспортів, у закордонні дипломатичні установи України.
"Укрпошта" готова відкрити відділення в контрольованому ЗСУ місті Суджа Курської області РФ, якщо отримає вказівки штабу з роботи на звільнених територіях при Кабміні.
Економічна правда.