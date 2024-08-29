Центр "Укрпошти" в Нікополі був атакований дроном РФ

Центр АТ "Укрпошта" в Нікополі атакували ударним безпілотником, пошкоджено будівлю і 5 вантажівок.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у середу.

"Сьогодні був важкий день. Наш центр у Нікополі було атаковано безпілотником, унаслідок чого було пошкоджено будівлю і 5 вантажівок", - написав він.

Смілянський додав, що компанія відновить центр протягом тижня.

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Нагадаємо:

Міністерство закордонних справ України залучило національного поштового оператора "Укрпошта" до доставки документів, насамперед закордонних паспортів, у закордонні дипломатичні установи України.

"Укрпошта" готова відкрити відділення в контрольованому ЗСУ місті Суджа Курської області РФ, якщо отримає вказівки штабу з роботи на звільнених територіях при Кабміні.

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Економічна правда.