Російська сталь долає глобальний спад галузі: причина

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Російська сталь долає глобальний спад, оскільки військова економіка стимулює попит, цього року ціни на сталь в Росії зросли на 5%-20%.

Про це повідомляє Bloomberg.

Слабкий китайський попит пригнічує світовий ринок сталі, але воєнна економіка зробила Росію винятком.

Російські ціни на сталь цього року зросли на 5%-20%, оскільки в першому півріччі попит зріс майже на 6%. Це відбувається на тлі того, що ArcelorMittal SA - найбільший у світі виробник сталі за межами Китаю - раніше цього місяця заявив, що світовий ринок є нестійким, а ціни в Європі та США нижчі за граничні витрати.

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Ізольована економіка Росії та її найбільші металургійні підприємства, більшість з яких також перебувають під західними санкціями, відносно ізольовані від примх міжнародних торговельних потоків. У той час як прибуток ArcelorMittal у першому півріччі впав, прибутки російських металургійних компаній, таких як ПАТ "Северсталь" і ПАТ "Магнітогорський металургійний комбінат", зросли.

За даними "Северсталі", місцева будівельна галузь є основним драйвером зростання, який цього року збільшився на 3% завдяки житловому будівництву.

Повідомляється, що вторгнення Кремля в Україну стимулювало російську економіку, прискоривши житлове будівництво і збільшивши витрати на інфраструктуру. Це підтримує сталеливарну промисловість країни, в той час як ринки Європи і США обтяжені потоком експорту з Китаю, який є одночасно найбільшим у світі споживачем і виробником цього сплаву.

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Нагадаємо:

Деякі італійські промисловці купують сталеві сляби в Росії, фактично фінансуючи військову агресію Москви.

Чергова велика галузь економіки РФ – металургія, зіткнулась з падінням експорту.