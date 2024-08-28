Потік нафти "Лукойла" до Угорщини й Словаччини замінила "Татнєфть"

Експорт російської нафти до Угорщини та Словаччини через Україну в липні 2024 року залишався в нормі, попри санкції України, адже інша компанія РФ замінила більшу частину лукойлівських барелів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Росія у липні експортувала 436 тис тонн сирої нафти в Угорщину і приблизно 356 000 тонн – в Словаччину. Це навіть більше, ніж у червні (коли нафтопереробні заводи MOL в цих країнах перебували на щорічному обслуговуванні), і на тому ж рівні, що й у липні 2023 року.

Повідомляється, що "Лукойл" справді припинив постачання в липні, але його обсяги взяла на себе "Татнєфть".

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Татнєфть також перебуває під українськими санкціями, але вони набагато м'якші у порівнянні з "Лукойлом" й стосуються лише блокування активів.

Будапештська енергетична компанія веде переговори щодо пошуку довгострокового рішення для забезпечення поставок російської нафти.

Нагадаємо:

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У Єврокомісії не бачать підстав для занепокоєнь, щодо ситуації довкола постачання нафти "Лукойл" Угорщині й Словаччині.

Обсяги постачання нафти до Угорщини, Словаччини та Чехії залишилися на рівні попередніх місяців, попри санкції України щодо транзиту російської компанії "Лукойл".