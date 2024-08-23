Підстав для занепокоєння немає: Єврокомісія розглянула скаргу Угорщини та Словаччини щодо "Лукойлу"

У Єврокомісії не бачать підстав для занепокоєнь, щодо ситуації довкола постачання нафти "Лукойл" Угорщині й Словаччині.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У Єврокомісії вивчили ситуацію довкола постачання нафти російської компанії "Лукойл" до Угорщини та Словаччини, що здійснювалися територією України та припинилися після запровадження Києвом санкцій проти цієї російської компанії. Підстав для занепокоєнь у Єврокомісії не побачили.

"Ми дослідили вплив санкцій України на російського постачальника енергоресурсів "Лукойл" і зібрали інформацію з усіх боків – Словаччини, Угорщини, а також України та Хорватії – щоб отримати повну та точну картину ситуації. Поставки сирої нафти через трубопровід Дружба тривають, і наразі немає проблеми з їхньою безпекою", – зазначив іцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

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У Єврокомісії також вказують, що отримали від української влади підтвердження, що транзит сирої нафти з Росії до Угорщини і Словаччини не зазнав впливу, оскільки "Лукойл" не є її власником.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та активно працюємо з зацікавленими державами-членами над альтернативними рішеннями, зокрема через Адріатичний трубопровід Janaf. У ширшому плані ми поновили наші заклики до держав-членів прискорити свої зусилля, щоб зменшити свою залежність від російського викопного палива", – додав Домбровскіс.

Нагадаємо:

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на тлі труднощів з отриманням нафти й газу з Росії заявив, що країна завершує переговори про забезпечення себе нафтою після того, як ускладнився транзит нафти російського "Лукойлу" через Україну.

Обсяги постачання нафти до Угорщини, Словаччини та Чехії залишилися на рівні попередніх місяців, попри санкції України щодо транзиту російської компанії "Лукойл".